CRÔNICAS DE UMA PRIMEIRA-DAMA: Kelly Barbosa celebra aniversário e inspira Tefé com uma trajetória marcada por força, trabalho e propósito

Nesta quarta-feira (19), Tefé celebra o aniversário de uma de suas figuras públicas mais influentes e inspiradoras: Kelly Barbosa, Primeira-Dama do município e referência de liderança feminina, sensibilidade social e compromisso com as famílias tefeenses. Filha de Raimundo Mairon Barbosa Leite e Maria Odenir Gonçalves Barbosa, Kelly carrega consigo uma história construída com trabalho, humildade e amor.

Da feira à vida pública: uma trajetória que começa cedo

Muito antes de ocupar cargos públicos, Kelly viveu uma jornada marcada pela força do trabalho. Ainda adolescente, ajudou seu pai por muitos anos em um comércio na feira da cidade. Entre atender clientes, organizar mercadorias e cuidar das contas, ela aprendeu na prática o valor da dedicação e da responsabilidade.

Ajudou nas finanças da família e, com esforço e disciplina, conquistou algo raro para sua idade: comprou seu primeiro carro com o próprio trabalho. Essa conquista moldou sua independência e antecipou o que se tornaria sua marca: vencer pela força do esforço.

Filha, irmã, mãe, avó e esposa: papéis que constroem sua essência

Antes de ser Primeira-Dama, Kelly é profundamente ligada à sua família. É filha presente, irmã amorosa, mãe dedicada e avó que ilumina os dias da família com afeto.

E é também esposa do Prefeito Nicson Marreira, papel que exerce com companheirismo, respeito e parceria. Kelly é reconhecida por estar ao lado do marido não apenas na vida familiar, mas também na vida pública — apoiando, aconselhando e caminhando junto em cada desafio e conquista administrativa.

A força da união do casal é reconhecida em toda a cidade e foi determinante para importantes vitórias políticas, incluindo a histórica reeleição de 2024, quando Nicson Marreira alcançou a maior votação proporcional do Brasil.

Gestora pública que transformou a assistência social de Tefé

De 2021 a 2024, Kelly ocupou simultaneamente os cargos de Primeira-Dama e Secretária Municipal de Assistência Social e da Cidadania (SEMASC). Sua gestão se tornou marco de transformação nos serviços sociais do município, fortalecendo programas e expandindo atendimentos.

Foram destaques de sua atuação:

*Bolsa Tefé

*Programa Fases (combate à pobreza menstrual)

*Gerando Amor (kit enxoval)

*Campanhas de Páscoa e Natal Solidário

*Ampliação de serviços para idosos, crianças e famílias em vulnerabilidade

*Ações contínuas nas comunidades rurais e ribeirinhas

*Fortalecimento do CRAS, CREAS, CCI e demais equipamentos do SUAS

Sua passagem pela secretaria deixou um legado de cuidado, proximidade e humanidade.

Reconhecimentos que reforçam sua liderança

A atuação de Kelly foi amplamente reconhecida:

*Honraria da Câmara Municipal de Tefé (2024)

*Medalha da ALEAM – Ordem do Mérito (2024)

*Reconhecimento do SEBRAE como símbolo do empreendedorismo feminino (2025)

*Honrarias de entidades que reconhecem o trabalho à frente da SEMASC

Essas homenagens reforçam seu papel como liderança que constrói resultados concretos.

Protagonista do empreendedorismo feminino e da força das mulheres

Em 2025, Kelly recebeu um dos títulos mais importantes da sua carreira pública: tornou-se Embaixadora do Empodera Mulher, maior evento de empreendedorismo feminino do interior do Amazonas.

Ela é:

*Idealizadora do Programa Mulher Empreendedora

*Realizadora do movimento “Mulheres Incríveis – Juntas Pela Transformação”

*Presidente do Banco do Povo de Tefé

Parceira, apoiadora e voz das empreendedoras e empresárias da cidade

Kelly tem um propósito: criar um grande movimento feminino em Tefé, fortalecendo mulheres de todas as idades e trajetórias.

Um novo ciclo, um legado permanente

Neste dia especial, Tefé não celebra apenas o aniversário de sua Primeira-Dama. Celebra a história de uma mulher que trabalhou desde cedo, que ajudou sua família, que venceu com esforço, que se tornou esposa parceira, líder social, referência feminina e símbolo de empoderamento.

Kelly Barbosa segue construindo seu legado com a força de quem nasceu para servir e transformar.

Hoje, a homenagem é para ela.

Mas o presente, mais uma vez, é para Tefé.

Por Alexandre Nascimento, Secretário Municipal de Turismo