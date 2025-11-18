Equipe de Iluminação Pública realiza troca de LEDs e reforça melhorias na comunidade do Genipauá, em Tefé

A comunidade do Genipauá recebeu, nesta terça-feira (18), mais uma ação importante da equipe de Iluminação Pública de Tefé. O trabalho incluiu a substituição de lâmpadas convencionais por LEDs e a realização de reparos em toda a rede, garantindo maior eficiência, durabilidade e economia de energia.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Tefé em promover mais segurança, qualidade de vida e bem-estar para os moradores das comunidades do município. Segundo a administração municipal, a modernização da iluminação segue como prioridade, especialmente em áreas que dependem diretamente desse serviço para o tráfego noturno, convivência comunitária e prevenção de incidentes.

A gestão destaca ainda que o trabalho integra um conjunto de ações que vêm sendo ampliadas nos últimos meses, evidenciando um governo que escuta as necessidades da população, atua de forma ágil e entrega resultados concretos. A meta é garantir que cada demanda chegue onde precisa chegar, fortalecendo o atendimento às comunidades urbanas e rurais de Tefé.