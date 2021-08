Falta de medicamentos: prefeitura de Tefé desmente fake news

A Prefeitura de Tefé divulgou, nesta quarta-feira(11), uma nota informando que trata se de fake news, a informação, que circulam em redes sociais, de que estariam faltando medicamentos antidiabéticos e para hipertensão na farmácia central do município.

Segundo a nota, os medicamentos estão a disposição dos pacientes, sob prescrição médica, na farmácia central de Tefé, e que essas notícias falsas, são oriundas de grupos políticos derrotados, nas eleições municipais.

Veja a nota na íntegra

A Prefeitura de Tefé, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), vem a público informar que é falsa a notícia que circulando nas redes sociais de que não há os medicamentos antidiabéticos e para hipertensão (metformina, glimepirida e gliclazida, Benazepril, Captopril, Enalapril, Fosinopril, Lisinopril, Perindopril, Quinapril e Ramipril), na Farmácia Central de Tefé.

A SEMSA informa que os medicamentos estão à disposição dos pacientes sob prescrição médica, na Farmácia Central do Município, além de serem atendidos pessoalmente pelos profissionais de saúde em suas residências.

A Prefeitura de Tefé na administração do prefeito Nicson Marreira e vice-prefeito, Preto Veloso, repudia quaisquer tipos de notícias falsas que ferem os princípios da verdade causando prejuízos a gestão pública e prejudicando toda a população tefeense.

É notório os ataques ao qual a Prefeitura de Tefé vem sofrendo, oriundas de grupos adversários que perderam ou nunca tiveram o compromisso com a verdade e o bem do nosso povo e insistem em disseminar notícias falsas com objetivos meramente políticos. A Administração do Governo do Povo se coloca à disposição para qualquer esclarecimento.