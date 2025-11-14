Lazinho Nogueira, discute criação de canil para reforçar operações policiais no 3º BPM

O prefeito em exercício, Lazinho Nogueira, acompanhado do Presidente da Câmara Municipal de Tefé, em exercício, vereador Lurinei Oliveira, participou no início da tarde desta sexta-feira (14/11) de uma reunião com o major David Ney e o sargento Ivoney Cruz, representantes do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

O encontro teve como pauta principal o fortalecimento da parceria institucional entre o Legislativo municipal e a corporação.

Durante a reunião, foi debatida a viabilização da construção de um canil nas dependências do 3º BPM, iniciativa que tem como objetivo otimizar o tempo e a eficiência das operações policiais, especialmente as ações voltadas ao combate ao tráfico de drogas na cidade e na região.

De acordo com o vereador Lurinei Oliveira, a implantação do espaço é essencial para garantir condições adequadas aos cães policiais, que desempenham papel fundamental nas buscas e investigações.

“Os cães necessitam de um ambiente digno e estruturado para serem abrigados e treinados. O Poder Legislativo está disposto a colaborar para que esse projeto avance e fortaleça ainda mais o enfrentamento às mazelas impostas pelo tráfico de drogas”, destacou.

O projeto segue em análise conjunta, e novas etapas deverão ser discutidas nas próximas semanas para garantir sua implementação.