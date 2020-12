Foi divulgada na noite desta segunda-feira, 15, a logomarca da Prefeitura de Tefé, a partir de 1º de janeiro de 2021.

Segundo informações da assessoria, o prefeito eleito optou pela manutenção do brasão do município como elemento principal da identidade visual da nova gestão. O slogam “Governo do Povo” completa a identidade visual do novo governo, que tem as cores da bandeira do município.