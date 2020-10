Ministério Fogo e Glória promove o Tefé para Cristo

Nos dias 16, 17 e 18 de outubro o Ministério Fogo e glória promove o 1º Tefé para Cristo, evento evangélico com uma programação que começará no dia 13 de outubro, com o show de calouros, no período de 16 a 18 de outubro acontece a campanha Portal abertas, no dia 17 terá o vigilhão Abala Tefé.

O evento acontecerá na AABB com a participação do pastor Da Cruz e o bispo Halem, do ministério Restituição.

Pr. Silas Passos, organizador do evento, explica que Tefé para Cristo, É uma visão de INTERCESSÃO PROFÉTICA pela cidade, para vivermos um tempo de HONRA…

“Dizer que TEFÉ é de CRISTO, é tirar de sobre os nossos ombros a responsabilidade de fazer a cidade dar certo, e deixar Deus tomar as decisões e Deus como SENHOR dessa terra, Ele com certeza vai trazer um tempo de ALEGRIA, PAZ E PROSPERIDADE…” explica.