Miniusina de oxigênio chega em Tefé e reforça tratamento da Covid

Um sonho de esperança se torna realidade. No início da noite desta sexta-feira (5), chegou ao município de Tefé, em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), trazendo uma miniusina de Oxigênio. O equipamento vai reforçar em 90% a assistência no tratamento contra a Covid-19, no município e regiões adjacentes.

A usina de oxigênio faz parte da aquisição do Ministério da Saúde (MS). Tefé assim como Eirunepé, Lábrea e Carauari receberão a instalação de usinas de oxigênio, seguindo os parâmetros do Plano Diretor de Regionalização (PDR), da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

Uma força conjunta entre o Ministério da Defesa, a pasta da Saúde e o governo do Amazonas está dando apoio logístico para o envio da usina.

O prefeito Nicson Marreira e técnicos do governo fizeram inspeção no local onde será instalada a usina. Para o prefeito, o equipamento é essencial na assistência à população tefeense e outros municípios próximos, principalmente em tempos de pandemia.

Além de Tefé, mais três municípios amazonenses estão na lista para receberam o material: Lábrea, Eirunepé e Carauari. O município de Tabatinga, na fronteira com a Colômbia (Alto Solimões), recebeu na última quarta-feira (3), uma unidade da usina de oxigênio.

As cinco usinas totalizam uma produção de mais 21,8 mil metros cúbicos de oxigênio por semana. O equipamento foi doado ao Ministério da Saúde pelo Hospital Sírio-Libanês/Fundação Itaú.

*Com informações da assessoria/Foto: Afonso Menezes