Nicson Marreira visita distrito de Caimbé, entrega obras e participa de reunião com funcionários

O prefeito Nicson Marreira e o Vice Preto Veloso, estiveram em visita á comunidade do distrito de Caiambé, no Rio Solimões, no sábado, (31), onde fizeram a entrega de obras e participaram de reunião com funcionários da Ubs Rossini Lima.

Acompanhados dos vereadores da base aliada, o prefeito e o vice fizeram a entrega das obras de reforma da creche municipal Professora Vilmanei Alves Germano, que se encontrava em condições precárias, com goteiras, infiltrações, e outros problemas, impossibilitando o uso para atender as crianças da comunidade.

Com a creche novamente de portas abertas, o prefeito Nicson destacou que “a obra é importante para cuidarmos do futuro das crianças, criando condições para que elas possam receber maiores condições para viver e serem atendidas com dignidade”.

Além da creche, o prefeito também confirmou a reforma e recuperação da Unidade Básica de Saúde Rossini Lima, do ginásio, e também o asfaltamento das ruas da comunidade que estão em fase de licitação para em breve as obras sejam iniciadas.

Foto: Augusto Sousa