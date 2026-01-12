Prefeito Nicson Marreira acompanha fase final da ponte entre Olaria e Santo Antônio

A Prefeitura de Tefé acompanha de perto a execução da última etapa da ponte que liga os bairros Olaria e Santo Antônio, uma obra considerada estratégica para a mobilidade urbana do município. A construção representa um avanço significativo na infraestrutura da cidade, garantindo mais segurança, integração e qualidade de vida para a população.

Durante visita técnica ao local, foi possível constatar o andamento dos trabalhos finais da obra, que vai facilitar o deslocamento de moradores, pedestres e veículos, além de reduzir o tempo de trajeto entre os dois bairros. A nova ligação também fortalece o acesso aos serviços essenciais e impulsiona o desenvolvimento urbano da região.

A gestão municipal reforça que segue monitorando cada fase da execução, assegurando que a obra seja concluída com responsabilidade, transparência e compromisso com os tefeenses.

A ponte entre Olaria e Santo Antônio é mais uma iniciativa que reafirma o compromisso da Prefeitura de Tefé com investimentos que transformam a cidade e promovem melhorias concretas para a população.