Prefeitura de Tefé divulga programação do aniversário da cidade

Nesta terça-feira(15) o município de Tefé comemora 166 anos de emancipação política, e a Prefeitura do município, organizou um evento comemorativo em homenagem a grande data.

Segundo a organização, às 00:00 do dia 15 acontecerá uma alvorada com show pirotécnico, a partir das 08:00 ocorrerá um ato cívico, no Paço Municipal, com a assinatura do decreto que institui o Dia do Mototaxista. As 14:00 haverá acontece o torneio desafio de futebol, entre as seleções de Tefé, Alvarães e Uarini. Pra fechar o dia de homenagens a Princesa do Solimões, acontecerá a grande final do concurso Miss Tefé 2021 na AABB.