Prefeitura de Tefé reinaugura Ginásio Poliesportivo no Bairro do Abial

A Prefeitura de Tefé, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMJUDEL), promoveu no último domingo (08), um torneio em comemoração ao dia dos pais no bairro do Abial e regiões próximas. O evento ocorreu, no Ginásio Poliesportivo Sebastião Urbano de Lima, que foi recuperado e reinaugurado na ocasião. O prefeito Nicson Marreira e a primeira dama e secretária da SEMASC, Kelly Barbosa, estiveram acompanhados pelo vice-prefeito, Preto Veloso, que acompanhou desde o início os serviços de reforma e reconstrução do ginásio. Vereadores e assessores também prestigiaram o evento.

Agora, o bairro do Abial e regiões próximas contam com um local confortável e de qualidade para a realização de eventos desportivos e culturais como o Festival Folclórico do bairro, que há anos foi esquecido.

Construído na gestão do ex-prefeito Jucimar Veloso (Papi), a obra deveria ter sido concluída pelo próximo gestor do município que, infelizmente, apenas maquiou a estrutura e em seguida abandonou o local, hoje, graças à gestão do Governo do Povo, na administração de Nicson Marreira e Preto Veloso, o ambiente foi recuperado e reinaugurado.

Em seu primeiro evento pós-reinauguração, a prefeitura realizou o torneio em comemoração ao dia dos pais. A comunidade marcou presença em uma grande festa, onde o primeiro lugar levou para casa o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e o segundo foi premiado com o montante de R$ 1.000,00 (mil reais). A festa teve ainda um pequeno amistoso onde o time do vice-prefeito Preto Veloso disputou com a equipe do prefeito Nicson Marreira, que ainda marcou um gol e saiu vitorioso na disputa, vencendo por 3×1 a equipe do vice-prefeito.

*Com informações da assessoria/Fotos: Augusto Souza | Afonso dos Prazeres | SEMCOM