Prefeitura distribui mais 4 toneladas de peixes em Tefé

Na segunda-feira, (17), a Prefeitura de Tefé deu continuidade à série de distribuição de peixes no município. Na ocasião, moradores dos bairros de Juruá, Jerusalém, Mutirão, Nova Esperança e São José receberam o pescado. Mais de 4 toneladas de peixes foram doados às famílias da cidade.

Neste período de pandemia, dezenas de toneladas de peixes já foram doadas em vários bairros da cidade.

“Hoje, foram distribuídas cerca de 4 toneladas de peixes para o povo. Este é um trabalho que me dá muito orgulho. Respondemos as críticas com muito trabalho”, destaca Odormando Duarte, secretário de Produção, Abastecimento Rural e Sustentável (SEMPA). A ação, organizada pela SEMPA, deve continuar ao longo deste ano no município.

*Com informações da assessoria/Fotos: Augusto Souza | Will Amaral