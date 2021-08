Tefé: prefeitura reativa equipamento de mamografia parado há mais de um ano

O prefeito Nicson Marreira e a primeira dama e secretária de assistência social, Kelly Barbosa, participaram do momento de reativação do equipamento de mamografia na Policlínica Santa Teresa, localizado na Rua Floriano Peixoto, Centro do Município. O equipamento estava parado desde o início da pandemia, e, agora, em atividade vai beneficiar a população.

“É esse o nosso papel enquanto gestor do município, verificar as necessidades e buscar as soluções necessárias para melhorar e facilitar a vida do nosso povo. Agora com a reativação do serviço de mamografia em Tefé, as pessoas não necessitarão ir mais à Manaus em busca do atendimento que podia demorar meses para se obter um resultado”, destacou o prefeito Nicson Marreira.

A Secretária Municipal de Saúde Lecita Marreira, comentou a importância do serviço. “São 62 municípios que precisam do suporte de atendimento na capital, isso às vezes geram prejuízos enormes para as pessoas que precisam se deslocar à Manaus em busca do atendimento, agora, além da reativação do equipamento de mamografia, a prefeitura também autorizou a contratação de especialista para analisar e já emitir os resultados dos exames”, pontuou a secretária Lecita Marreira.

Na oportunidade o prefeito reuniu ainda com cerca de 50 funcionários que atuam na Policlínica Santa Teresa e também na UBS Irmã Adonai, localizadas no centro de Tefé.

*Com informações da assessoria/Fotos: Augusto Souza | SEMCOM