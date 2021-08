UBS’s realizam Laço Humano para encerramento das atividades do Julho Amarelo

Na sexta-feira (30), a Prefeitura de Tefé, através de diversas unidades básicas de saúde (UBS) do município, realizou o encerramento da Campanha de Combate das Hepatites Virais com a culminância do “Laço Humano”, movimento que alerta a população para os riscos da doença e orienta sobre as formas de prevenção e tratamento.

Durante todo o dia as equipes de todas as UBS da cidade estiveram na praça de Santa Teresa, realizando Testes Rápidos para Hepatite C, Sífilis e HIV e atendimentos através de ações do programa saúde da família.

Fizeram parte da iniciativa as UBS: Maíra Fachini, Irmã Adonai, José Lins, Lourival Pires, São Miguel, Francisca das Chagas, Josefa Rodrigues, CEREST e Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA). O Programa Municipal de Imunização (PMI) foi o responsável pelas vacinas para Hepatite B, Influenza, Covid-19, com o apoio da Coordenação do DSEI do Médio Solimões.

Durante a programação, o Laço foi apresentado em forma de coreografia, apresentando o símbolo de prevenção contra as hepatites virais neste mês.

O prefeito Nicson Marreira e a primeira dama e Secretária da SEMASC, Kelly Barbosa, acompanharam o encerramento da ação. “Esses serviços são importantes porque mostram para a população as formas de prevenção, principalmente, os riscos que cada doença pode ocasionar nas pessoas. A campanha é de grande importância para a saúde da população tefeense”, destacou o prefeito Nicson Marreira.

*Com informações da assessoria/Fotos: Divulgação – Semcom