Confira os editais e programas de apoio com inscrições abertas  

Para fomentar a produção artística e o trabalho de artistas de todos os segmentos, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, listou editais que estão com inscrições abertas e outras iniciativas que contemplam a classe artística.

Fica na Rede, Maninho

As inscrições para o terceiro lote do edital realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, seguem até 8 de maio, com veiculação prevista para o dia 1º de junho. O candidato pode se inscrever no Portal da Cultura, na aba “Editais”.

Realizado em caráter emergencial, o edital é uma das ações para o enfrentamento da crise na cadeia produtiva da cultura e economia criativa causada pelos impactos do novo coronavírus e vai selecionar até 300 propostas.

Podem participar pessoas jurídicas e físicas, maiores de 18 anos. O edital e os anexos estão disponíveis na aba “Editais”, no Portal da Cultura.

O “Fica na Rede, Maninho” abrange vídeos nas áreas de Artes Cênicas, Música, Artes Visuais, Audiovisual, Literatura e uma categoria denominada “Outras”, para projetos que envolvam duas ou mais linguagens artísticas, ou, que não se encaixem em nenhuma das modalidades na concepção do proponente.

O edital também contempla ações formativas como vídeos teóricos e práticos nas diversas linguagens artísticas; uso de tecnologia, inovação, cultura, criatividade e sustentabilidade no âmbito da economia criativa; bem como ações de ofícios, como cenógrafo, maquiador, técnico de som, e outras atividades afins.

Os vídeos devem estar no Youtube ou em repositórios digitais (Dropbox e Google Drive), ter no máximo 60 minutos e estar no formato MP4 ou similares. O conteúdo deve ser gravado na melhor definição, em formato horizontal, e o link do vídeo no corpo da proposta. O vídeo pode ser inédito ou já ter sido publicado e deve conter na legenda a hashtag #FicaNaRedeManinho.

Para esclarecer possíveis dúvidas sobre as inscrições, os proponentes podem contar com o canal de atendimento disponibilizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que funciona diariamente das 8h às 20h, por meio dos telefones (92) 99177-6442 (WhatsApp) e (92) 3232-5555, e do e-mail atendimento@cultura.am. gov.br

Arte como Respiro – Até esta sexta-feira ( 0 1/ 0 5), o Itaú Cultural está com inscrições abertas para o edital Arte como Respiro: Múltiplos Editais de Emergência | Poesia Surda, iniciativa que propõe aos inscritos gravarem um vídeo, de até três minutos, com o trabalho na Língua Brasileira de Sinais (Libras), tendo legendas em português, ou em visual vernacular.

O objetivo da chamada é gerar recursos a partir das crescentes práticas artísticas compartilhadas de forma virtual, assim como acolher um recorte de artistas que têm possibilidade reduzida de se expressar neste período de pandemia de Covid-19.

Podem participar do edital pessoas surdas ou com deficiência auditiva maiores de 18 anos. Serão escolhidos até 100 trabalhos e cada um receberá o valor de R$ 2.500. Mais informações no site do Itaú Cultural ( www.itaucultural.org.br ).

Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade

Promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, maior premiação nacional no campo do Patrimônio Cultural, está com inscrições abertas para a 33ª edição.

Serão selecionadas 12 ações no campo do Patrimônio Cultural Brasileiro. Cada premiado receberá R$ 20 mil. O edital e o formulário de inscrição estão disponíveis no site do Iphan ( http://portal.iphan.gov.br/ed itais/detalhes/322 ), até o dia 18 de maio.

As ações serão pré-selecionadas pelas Comissões Estaduais, compostas por representantes das diferentes áreas culturais de cada Estado, presidida pelo superintendente. As ações vencedoras na etapa estadual serão analisadas pela Comissão Nacional de Avaliação, formada pela presidência do Iphan e por 21 jurados que atuam nas áreas de preservação ou salvaguarda do Patrimônio Cultural.

Festival Nacional de Cinema

As inscrições para o Festival Nacional de Cinema CAWCINE para Roteiros, Curtas, Documentários e WebSeries seguem até a próxima segunda-feira (4/5), para as categorias Amador (com o celular ou máquina fotográfica) e Profissional. A temática é livre, porém, todos os trabalhos precisam ter classificação livre.

Entre os selecionados vão ser premiados categorias de “Melhor Filme Ambiental”, “Melhor Roteiro (não produzido)”, “Melhor Documentário”, “Melhor Websérie”, “Melhor Filme Amador”, “Melhor Ator”, “Melhor Atriz”, “Melhor Ator Mirim”, “Melhor Atriz Mirim”, “Melhor Direção”, “Melhor Roteiro”, “Melhor Make”, “Melhor Figurino”, “Melhor Filme Estudantil”, “Melhor Fotografia”, “Melhor Música” e “Melhor Filme IN Memoriam”.

A ficha de inscrição e o regulamento podem ser solicitados pelo e-mail festivais.producao@ gmail.com

Sunny Art Prize 2020

Até 30 de junho, estão abertas as inscrições para o prêmio internacional Sunny Art Prize 2020, promovido pelo Sunny Art Centre. O objetivo é oferecer oportunidades para artistas emergentes e estabelecidos mostrarem suas obras de arte internacionalmente.

Os interessados podem enviar propostas de obras desde trabalhos bidimensionais, como pinturas, desenhos e fotografia, até esculturas e cerâmicas tridimensionais, além de instalações contemporâneas, obras de arte de mídia mista, vídeo e trabalhos digitais.

Os três primeiros colocados serão premiados conforme categorias: 1º lugar: £3.000 libras (aproximadamente R$ 16 mil reais), 2º lugar: £2.000 libras (aproximadamente R$ 10 mil reais) e 3º lugar: £1.000 libras (aproximadamente R$ 5 mil reais).

As inscrições devem ser realizadas por meio do site oficial do prêmio ( https://www.sunnyartcentre.co .uk/artprize/ ).

JustFilms

Com o objetivo de estimular a produção de documentários e projetos cinematográficos de mídia emergente, a Ford Foundation recebe propostas de financiamento de projetos audiovisuais no programa JustFilms. Os trabalhos devem quebrar estereótipos e ajudar a mudar condições de injustiça e desigualdade.

O financiamento oferecido pela Ford Foundation varia entre 50 mil e 1 milhão de dólares, cerca de 165 mil a 3 milhões e 300 mil reais. Mais informações podem ser obtidas no site https://www. fordfoundation.org/work/our- grants/justfilms

Latinidades Pretas

Estão abertas, até 30 de maio, as inscrições para o edital “Latinidades Pretas”, iniciativa do Festival Latinidades e Feira Preta, com apoio da Fundação Tide Setubal e do Instituto Moreira Salles.

O objetivo da chamada é gerar renda e dar suporte a empreendedoras negras da economia criativa, como forma de contribuir para a redução dos impactos econômicos da Covid-19. Além disso, o edital busca dar visibilidade para os saberes e fazeres de empreendedoras negras, democratizar conhecimento e formar público.

Serão aceitos conteúdos de todas as linguagens artísticas e em diferentes formatos e suportes. Podem participar artistas, produtoras, técnicas ou agentes culturais de todas as regiões do país, que se autodeclaram negras.

Os artistas selecionados receberão, cada um, R$ 500. Para mais informações, acesse o regulamento completo.

Festival Internacional de Cinema Fantástico

Estão abertas as inscrições para a 10ª Edição do Festival Internacional de Cinema Fantástico, que acontecerá entre os dias 8 e 13 de setembro.

Podem ser inscritos longas-metragens e curtas-metragens nas categorias “Animação”, “Fantasia”, “Ficção Científica”, “Horror”, “Espanha Fantástica”, “Fantástica Diversidade”, “Mulheres Fantásticas”, além de “Curta Amador” e “Curta Estudante”. Os interessados podem se inscrever até o dia 13 de maio, pelo site ( http://www.cinefantasy.com.br /regulamento ).

Mostra 3M de Arte

Até 18 de maio, estão abertas as inscrições para a 10ª Mostra 3M de Arte, promovida por ELO3 Integração Empresarial Ltda, Secretaria Especial da Cultura e Ministério da Cidadania.

O objetivo do edital é selecionar propostas de obras para a exposição que acontecerá entre os dias 12 de setembro e 11 de outubro. O tema deste ano é “Lugar comum: travessias e coletividades na cidade”, e as obras inscritas devem contemplar questões como acessibilidade, coletividade, colaboração, diversidade e as possibilidades de convivência no espaço público pensado como um bem comum.

Podem participar da chamada artistas de todo o País, incluindo estrangeiros residentes no Brasil há mais de dois anos e brasileiros que moram no exterior, que tenham pelo menos cinco anos de atuação profissional comprovada.

Os interessados devem se inscrever pelo e-mail mostra3mdearte@elo3. com.br . Os três artistas selecionados receberão cachê de R$5 mil e até R$30 mil de verba de produção.

Foto: Michael Dantas