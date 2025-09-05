Festival ‘#SouManaus Passo a Paço 2025’ celebra diversidade cultural com programações artísticas e musicais na cidade

O “#SouManaus Passo a Paço 2025”, festival considerado o maior evento gratuito de artes integradas do Brasil, oferecerá atrações para todos os públicos nos dias 5, 6 e 7 de setembro, a partir das 16h, promovendo inclusão, cultura e entretenimento.
A programação do evento, organizada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult), iniciou na terça-feira, 2/9, e conta também com uma programação extensa que reúne música, dança, gastronomia, teatro, cinema, esportes urbanos, games e muito mais.
Para o diretor-presidente da ManausCult, Jander Lobato, o megaevento é um verdadeiro encontro de identidades.
Confira a programação nos palcos:
Palco Mangueirão
Quinta-feira, 4/9 – DJs, bandas locais e shows de artistas como Suzy Correa, Eterna Morada, Marcio Tinoco, Thiaggo Lima e Banda, Banda Uns e Outros.
Sexta-feira, 5/9 – DJ Cricket Bug, Maracatu Eco da Sapopema, Destilados, Experiência Manacaos, Tributo aos Mamonas Assassinas, Banda Orion, Banda Casulo, Banda Madalena.
Sábado, 6/9 – Cortejo + Show Bumbá Meu Bloco, Lico Magalhães – Beiradão, Banda Essence, Jhenifer Borher, The Stone Ramos, The Legions, Tomi Xote, Zona Tribal.
Domingo, 7/9 – “Sou Manaus Ancestralidade”, Marquinho Negritude, Clóvis e Banda, Tucumanos, Estatuto do Samba, Marcelo Nakamura.
Palco Malcher
Sexta-feira, 5/9 – DJ Fergadore, Projeto BORA BB, George Japa, Simone Mendes, Bruno e Marrone, Joelma.
Sábado, 6/9 – DJ DLírio, Somos Norte, David Assayag e Patrick Araújo, Ivete Sangalo, Pablo, Calcinha Preta.
Domingo, 7/9 – DJ Marcelo Cretin@, DJ Noelle, Uendel Pinheiro, Mikael, Gusttavo Lima, Péricles, Ludmilla, Xand Avião.
Palco Alfândega
Sexta-feira, 5/9 – Izabelle Ribeiro, DJ JC, Célio Costa, Padre Alessandro Campos, Três Dobras, DJ Di Andrade, Tony Salles, Eli Soares, Fernandinho.
Sábado, 6/9 – DJ Rani, Lucas Moura, Rap Manauara, DJ Yuri, BK, Poesia Acústica, Xamã.
Domingo, 7/9 – DJ Bsrapha, Overload, Critical Age, Paralamas do Sucesso, Paula Toller, MC Livinho, Dubdogz.
Programações culturais:
Museu da Cidade (Muma)
Sexta-feira, 5/9 – Grupo Plano Prefeito, Espetáculo Território Manauara.
Sábado e domingo, 6 e 7/9 – Gandicats.
Centro de Arqueologia de Manaus (CAM)
Quinta-feira, 4/9, 19h às 21h – Cine #SouManaus
Mercado de Origem da Amazônia (Complexo Boothline)
Quinta-feira, 4/9 – Aula-Show de Gastronomia (9h às 14h) e desfile “Tecelagem na Floresta” (19h30).
Sexta-feira, 5/9 – Passinho Kids
Dias 5 a 7/9 – Atividades gastronômicas e culturais das 17h às 23h.
Espaço Cultura Urbana
De 5 a 7/9 – Atividades de skate, parkour, slackline, batalhas de MC’s, breaking, all style, grime, k-pop, slam, cosplay, B-boys e bandas locais
Praça Dom Pedro II
Quinta-feira, 4/9 – Corrida #SouManaus — concentração às 19h, largada às 20h.
Teatro da Instalação
De 5 a 7/9 – Espetáculos: “Balões”, “Sebastião”, “A Luta”
De 5 a 7/9 – Stand-up Comedy com artistas como Teo Júnior, UGomez, Jansen Serra e Leandro Leite.
Estacionamento do Mirante Lúcia Almeida
Espaço Estação das Artes: artes circenses, bibliotecas, planetário, teatro Lambe-Lambe e espetáculos variados para crianças e adultos.
Estacionamento da ManausCult
Exposições de artes visuais e painéis artísticos.
Casarão Cassina – Sou Gamer Geek
De 5 a 7/9 – Torneios de Free Fire, Clash Royale, Digimon TCG, Brawl Stars, Pokémon Go, Just Dance, Street Fight 6, além de feiras, oficinas e atrações geek interativas.
O “#SouManaus” reafirma seu compromisso com a democratização da arte e da cultura, proporcionando experiências gratuitas e inclusivas, e posicionando Manaus como um polo de criatividade e diversidade artística.