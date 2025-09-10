Segunda parte do Arraial Folclórico 2025 começa nesta quinta; confira programação

O município de Tefé já se prepara para mais uma grande celebração popular com a continuidade do Arraial Folclórico 2025. Após quatro noites de intensa programação cultural, o evento retorna nos dias 11, 12, 13 e 14 de setembro, na Praça Remanso do Boto, reunindo famílias em torno da música, da dança e das tradições amazônicas.

Com apresentações folclóricas, comidas típicas e muita diversão para todas as idades, o Arraial se consolida como um dos maiores eventos culturais da região, preservando a identidade e fortalecendo a cultura local.

O prefeito Nicson Marreira reforçou o compromisso da gestão municipal em apoiar a realização do evento, garantindo estrutura e incentivo para que a festa seja um espaço de união e valorização da cultura popular. “O Arraial Folclórico é um patrimônio do nosso povo. É nossa responsabilidade incentivar e apoiar para que as famílias tefeenses tenham um espaço de celebração e orgulho das nossas tradições”, destacou o gestor.

A festa terá início sempre às 18h, na Praça Remanso do Boto, prometendo encantar o público com noites repletas de cultura, tradição e alegria.

Confira programação: