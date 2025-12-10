Novas regras da CNH do Brasil vão passar a valer nesta quarta-feira (10)

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que as mudanças no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a partir do programa CNH do Brasil, começam a valer já nesta quarta-feira (10). Segundo ele, as novas regras representam uma “desburocratização para a União”, sem custos adicionais para o governo federal. A resolução com as alterações foi aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) no dia 1º de dezembro.

Renan Filho destacou que os departamentos estaduais de trânsito (Detrans) iniciarão imediatamente a aplicação das provas teóricas dentro do novo sistema, que permite preparação gratuita e digital do candidato.