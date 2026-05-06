Adolescente é apreendido com arma de fogo durante patrulhamento policial em Tefé

Na manhã desta quarta-feira (6), um adolescente de 16 anos foi apreendido após ser flagrado portando arma de fogo de fabricação caseira no município de Tefé. A ocorrência foi registrada pelo 3º Batalhão da Polícia Militar, durante ação de patrulhamento ostensivo.

De acordo com a policia, a equipe realizava patrulhamento tático motorizado na rua José Luciano Rodrigues Alves, bairro Nossa Senhora de Fátima, quando avistou o suspeito com uma mochila nas costas e um volume suspeito na região da cintura. Ao notar a aproximação da guarnição, o jovem demonstrou nervosismo, o que motivou a abordagem.

Durante a revista, os policiais encontraram uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre 28, além de uma munição intacta do mesmo calibre. Questionado, o adolescente informou que residia no município de Uarini.

Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão ao suspeito, que foi encaminhado à 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil (5ª DRE) para os procedimentos legais cabíveis.

A Polícia Militar destacou que a ação faz parte do trabalho contínuo de combate à criminalidade na região, reforçando a segurança da população.