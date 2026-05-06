Roberto Cidade faz mudanças e define novos secretários no AM; saiba quem são

O governador Roberto Cidade (União Brasil) anunciou a substituição de 11 secretários estaduais. A divulgação ocorreu nesta terça-feira, na sede do governo, um dia após a eleição indireta e a posse da nova gestão. Segundo ele, a reformulação integra o processo de fortalecimento e consolidação da administração estadual.

De acordo com o governador as mudanças têm como base perfis técnicos comprometidos com o serviço público. Ele afirma que a prioridade é garantir decisões rápidas e execução eficiente das ações do governo.

“Pessoas técnicas que têm espírito, como eu tenho, de servir o povo do Amazonas. Esse foi o principal fator para eu definir e fazer as mudanças”, disse.

Gestão com foco em resultados

Roberto Cidade afirmou que o governo manterá ritmo contínuo de trabalho, com foco em resultados e no avanço das principais pautas essenciais para o desenvolvimento do estado.

“Podem esperar que nós vamos trabalhar duro, vamos trabalhar incansavelmente para que a gente possa avançar nessas pautas, para que eles possam fazer uma grande gestão. Eu como gestor que sou, eu trabalho muito, eu todos os dias me dedico diariamente e tocar a minha marca do governo, minha e do nosso vice-governador, Serafim Correia”, completou.

Segundo o vice-governador, Serafim Corrêa (PSB), o trabalho acontece de forma conjunta com o intuito de fortalecer a gestão e ampliar a eficiência administrativa.

“Nós trabalhamos em conjunto. Eu assessoro o governador daquilo que sou demandado e daquilo que posso contribuir. Nós pretendemos, nos próximos dias, tentar melhorar a arrecadação e reduzir despesas”, afirmou.

Mudanças no secretariado

O governo definiu novos nomes para áreas estratégicas da administração estadual. O auditor fiscal Dário José Braga Paim assumirá a Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM). Jander de Lima Lasmar ficará à frente da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc).

Júlio César Lamberg Soares Neto comandará a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e a Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). Gustavo Adolfo Igrejas Filgueiras liderará a Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedect).

Também foram confirmados Marcos Jânio da Silva Costa para o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) e Ian Henderson Carmo Ribeiro para o Centro de Serviços Compartilhados (CSC). Adriana Cunha Pimentel assumirá o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), enquanto Cândido Jeremias Neto ficará responsável pela Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Cultural (AADC).

Além disso, Renato Borges de Souza foi indicado para assumir a Processamento de Dados do Amazonas (Prodam), Robson Torres de Almeida para a Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead) e Ricelli Viana Pontes para a Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror).

Lista completa de nomeações

Secretaria da Fazenda (Sefaz): Dário José Braga Paim

Educação (Seduc): Jander de Lima Lasmar

Desenvolvimento Urbano (Sedurb/UGPE): Júlio César Lamberg Soares Neto

Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia (Sedect): Gustavo Adolfo Igrejas Filgueiras

Administração (Sead): Robson Torres de Almeida

Produção Rural (Sepror): Ricelli Viana Pontes

Detran-AM: Marcos Jânio da Silva Costa

CSC: Ian Henderson Carmo Ribeiro

FPS: Adriana Cunha Pimentel

AADC: Cândido Jeremias Neto

Prodam: Renato Borges de Souza

Quem são os novos secretários:

Dario José Braga Paim – Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (SEFAZ)

Dario José Braga Paim é natural de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Doutorando em Administração pela Fundação Getúlio Vargas – EAESP, Mestre em Eng. de Produção – Sistemas de Gestão pela Universidade Federal Fluminense – UFF/ RJ. Possui formação em Engenharia Elétrica/ Eletrônica pela Universidade Santa Úrsula – RJ.

Atuou nas áreas de Tecnologia da Informação e Telecomunicações desde 1980, por mais de 20 anos. Desde 2006 ocupa o cargo de Auditor Fiscal de Tributos Estaduais – AFTE da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas, onde já ocupou os cargos de Gerente de Revisão de Notificações, Gerente de Fiscalização, Diretor de Fiscalização, e Secretário Executivo de Administração e nos últimos 7 anos Secretário Executivo da Receita.

Jander Lasmar – Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Desporto

Jander de Lima Lasmar é natural de Jutaí (AM). Graduado em Pedagogia e com pós-graduação em Gestão Escolar, construiu uma carreira pautada no compromisso com a educação de qualidade, na formação cidadã e na eficiência da administração pública educacional.

É servidor público da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar do Amazonas (Seduc), desde 1995. Jander acumula décadas de experiência na rede estadual de ensino, tendo exercido funções estratégicas que contribuíram diretamente para a melhoria dos processos pedagógicos e administrativos.

Desde 2023, está à frente da direção da Escola do Legislativo José Lindoso, da da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), onde desenvolve um trabalho voltado à qualificação de servidores públicos, à formação cidadã e ao fortalecimento da educação legislativa, promovendo iniciativas que aproximam o Parlamento da sociedade.

Júlio Lambeck – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (SEDURB) e Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE)

Julio Cesar Langbeck Soares Neto, natural de Manaus, é contador formado pela Universidade Nilton Lins, possui MBA em Contabilidade, Auditoria e Gestão Tributária e MBA em Licitações e Contratos Públicos, títulos que reforçam sua atuação técnica e estratégica em ambientes de elevada complexidade regulatória.

Ao longo de sua carreira, construiu experiência expressiva no ramo da Construção Civil, especialmente em obras de grande porte, com foco na execução e gestão de Rodovias Federais e Estaduais.

Sua atuação evoluiu para o campo da consultoria empresarial, onde se dedicou a apoiar empresas nas mais diversas áreas relacionadas à prestação de serviços e ao fornecimento de bens para a administração pública.

Ocupou a presidência da Comissão de Licitações da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM). Também exerceu o cargo de Diretor de Licitações e Contratações do Legislativo Estadual.

Ian Ribeiro – Centro de Serviços Compartilhados (CSC)

Ian Henderson Carmo Ribeiro é advogado (OAB/AM 8.693) com pós-graduação em Direito Público. Foi procurador-chefe da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS); Diretor de eventos, vice-presidente e presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) entre 2021 e 2025. Atualmente estava como Secretário Adjunto da Secretaria de Governo do Amazonas (Segov).

Gustavo Adolfo Igrejas – Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDECTI)

Gustavo Adolfo Igrejas Filgueiras, é carioca, bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e pós-graduado em Administração de Empresas (CEAE), pela FGV/ISAE.

Servidor público federal da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) desde 1987, tendo exercido os cargos de coordenador-geral de Acompanhamento de Projetos Industriais de 1998 a 2011; superintendente adjunto de Projetos de 2012 a 2016 e em 2019/2020; superintendente adjunto de Administração em 2018/2019; e superintendente geral da autarquia em 2015.

Também exerceu o cargo de subsecretário operacional da Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação da Prefeitura de Manaus em 2021/2022 e em 2017. Desde 2023, exerce o cargo de secretário executivo de Desenvolvimento Econômico do Estado do Amazonas.

Robson Togni – Secretaria de Estado de Administração (SEAD)

Robson Togni de Almeida é natural de São Paulo. É Mestre e Doutor em Educação do Nível Superior – Docência e Gerência Educacional. Possui carreira desenvolvida em multinacionais e nacionais dos segmentos metalúrgico e têxtil como Moto Honda da Amazônia, Vicunha Têxtil, ELLE Agropecuária, Iochpe Maxion, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) – SISTER SPECIAL que é voltada na capacitação de pessoas com deficiência, Docente para o Ensino Superior junto a Escola Superior Batista do Amazonas (ESBAM) e a UNIP em Manaus. Foi Assessor Parlamentar e estava como Diretor de Recursos Humanos na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

Ricelli Ponte – Secretaria de Estado de Produção Rural (SEPROR)

Ricelli Viana Pontes é natural de Teresina, Piauí. Ricelli saiu aos 12 anos do Piauí, juntamente com seus pais, para buscar a vida no Amazonas. A família, ao chegar ao Amazonas, se instalou no município de Presidente Figueiredo, na Vila de Balbina. É fisioterapeuta por formação e ex-vereador de Presidente Figueiredo, sendo eleito no pleito de 2016. Foi nomeado em agosto de 2025 como Secretário Executivo Adjunto de Política Agrícola, Pecuária e Florestal do Amazonas, da Secretaria de Estado de Produção Rural do Amazonas (Sepror).

Marcos Jânio da Silva Costa – Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN-AM)

Marcos Jânio da Silva Costa é advogado com 19 anos de atuação, formado pela Universidade Nilton Lins e técnico em contabilidade pela Escola Estadual Severiano Nunes. Natural do Careiro da Várzea (AM), possui experiência na gestão pública, com passagem pela Câmara Municipal de Manaus (diretor financeiro adjunto, 2009–2010), Prefeitura de Manaus (gerente de programas, 2019) e atuação na Secretaria Municipal Extraordinária e Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Foi diretor dos Serviços Gerais, liderando mais de 300 servidores, e foi diretor do Centro de Cooperação Técnica do Interior (CCOTI), ambas pertencentes à Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Renato Borges – Processamento de Dados do Amazonas (PRODAM)

Renato Borges de Souza é manauara, profissional de Tecnologia da Informação, gestão de projetos e negócios, com mais de 15 anos de experiência na liderança de equipes, produtos, processos e soluções digitais.

Mestre em Engenharia de Processos, graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e com MBAs em Gestão Pública e Gerenciamento de Projetos.

Tem trajetória consolidada na Processamento de Dados do Amazonas (PRODAM), onde atuou em funções estratégicas como superintendente de Negócios, gerente de Negócios e chefe de divisões ligadas a produtos, marketing, desenvolvimento, propostas, contratos e gestão de clientes.

Ao longo da carreira, gerenciou projetos de transformação organizacional, implantação de sistemas, mapeamento de processos, portfólios de negócios, treinamentos e estruturação de produtos. Também possui experiência acadêmica, artigos publicados e atuação na formação de profissionais de tecnologia e gestão.

Cândido Jeremias – Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Cultural (AADC)

Cândido Jeremias Cumarú Neto ocupa o cargo de Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, em exercício. Ele é administrador com especialização em Gestão e Produção Cultural (UEA) e MBA em Gestão Estratégica Empresarial (Uninorte). Com trajetória na cultura desde os 18 anos, atuou no Teatro Amazonas antes de assumir cargos de gestão.

Especialista em Gestão e Produção Cultural pela Universidade do Estado do Amazonas – UEA (2018); MBA em Gestão e Estratégia Empresarial pelo Centro Universitário do Norte – UNINORTE (2015); Bacharel em Administração pelo Centro Universitário do Norte – UNINORTE (2013); Técnico em Informática pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI (2009); Programador de Sistemas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI (2009). Atualmente ocupa o cargo de Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, em exercício.

Adriana Pimentel (Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza – FPS)

Adriana Cunha Pimentel é natural de Manaus. Construiu uma trajetória que alia comunicação, gestão e serviço público. Jornalista de formação, é casada e mãe de dois filhos. É empresária amazonense, atuou por seis anos na coordenação geral do Fórum das Casas Legislativas do Amazonas (Feclam), consolidando sua capacidade de liderar eventos de grande porte e articular diferentes instituições do Estado.

No campo pedagógico, atuou na Escola do Legislativo José Lindoso, da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), na articulação de parcerias, na organização de eventos e na condução das atividades de formação educacional. Os anos dedicados ao setor público e experiência multidisciplinar garantiram a ela o olhar amplo e capacidade de construir pontes entre diferentes áreas.