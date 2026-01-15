Adolescente indígena é encontrada em choque após ser abusada pelo cunhado em São Paulo de Olivença

Um homem de 28 anos, em flagrante, na terça-feira (13/01), suspeito de estuprar uma adolescente indígena de 12 anos, que é cunhada dele. A prisão foi realizada na vila Paulivense, bairro José Carlos Mestrinho, no município de São Paulo de Olivença.

Conforme o delegado Igor Nunes, da 52ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de São Paulo de Olivença, a vítima é irmã da companheira do autor e, na ocasião do crime, ele se aproveitou da ausência da companheira, e agarrou a vítima, a puxando pelo braço, na tentativa de beijá-la a força, enquanto ela arrumava lençóis em um quarto da casa. A adolescente conseguiu se desvencilhar do autor, que tentou anular o fato, mandando que esta não contasse a ninguém.

“Momentos depois, ela conseguiu fugir por uma área de mata e foi encontrada por um morador local que acionou a polícia, relatando que encontrou a adolescente em frente à sua residência, em estado de choque, suja de lama e sem conseguir se comunicar em português”, informou o delegado.

Ainda conforme a autoridade policial, a equipe policial se deslocou até o endereço do comunicante para realizar o acolhimento da vítima e, com o auxílio de um intérprete, conseguiu colher seu relato. Ela contou, também, que mora em outra comunidade e estava passando uma temporada com a irmã.

“Diante dos fatos, foram realizadas diligências até o imóvel indicado pela menina, onde o homem foi encontrado e flagranteado, sendo posteriormente encaminhado à delegacia para realização dos procedimentos legais”, finalizou o delegado.

Procedimentos

O homem responderá pelo crime de estupro de vulnerável e está à disposição da Justiça.

*Com informações PCAM