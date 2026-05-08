Ameaças em grupo escolar assustam estudantes e mobilizam Polícia Militar em Tefé

A circulação de mensagens com tom de ameaça entre estudantes de uma escola estadual de Tefé mobilizou a Polícia Militar após denúncias apontarem que um adolescente estaria intimidando colegas por meio de aplicativo de mensagens, inclusive compartilhando a imagem de uma suposta arma de fogo.

Diante da gravidade da situação, a guarnição policial se deslocou até a residência do adolescente para averiguar a ocorrência e garantir a segurança dos envolvidos. No local, os policiais realizaram contato com os responsáveis e fizeram uma revista no imóvel em busca de possível armamento.

Durante as diligências, nenhum tipo de arma foi encontrado. Segundo relato do adolescente aos policiais, as mensagens enviadas seriam apenas uma “brincadeira” e a imagem da arma compartilhada nas conversas era falsa.

Os pais do jovem foram orientados pela equipe policial sobre a seriedade do caso e as possíveis consequências desse tipo de comportamento, principalmente no ambiente escolar, onde situações semelhantes geram preocupação entre estudantes, professores e familiares.

O fato foi registrado pela Polícia Militar, que reforçou o alerta para que pais e responsáveis acompanhem mais de perto a conduta dos filhos, especialmente nas redes sociais e aplicativos de mensagens. A corporação destacou ainda que permanece à disposição da população para atender denúncias e agir preventivamente em situações que possam colocar em risco a segurança no ambiente escolar.