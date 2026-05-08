Operação destrói pistas de pouso clandestinas usadas pelo tráfico internacional de drogas no Amazonas

Três pistas de pouso clandestinas usadas pelo tráfico internacional de drogas foram destruídas durante a Operação Pouso Negado da Polícia Federal, realizada na terça-feira (05) até sexta-feira (08) no Amazonas. As estruturas ilegais estavam localizadas em áreas remotas dos municípios de Novo Airão, Careiro da Várzea e Maués e eram usadas por organizações criminosas para o transporte de entorpecentes.

Segundo as investigações, as pistas serviam como apoio para aeronaves que cruzavam a fronteira transportando drogas. De acordo com a força-tarefa, os locais já haviam sido utilizados em pelo menos três operações anteriores que terminaram com a apreensão de cerca de uma tonelada de entorpecentes.

A ação teve como foco interromper a logística aérea do tráfico e impedir novos pousos clandestinos em regiões isoladas do estado.