Omar Aziz destaca oportunidades da Zona Franca durante evento de formatura para centenas de jovens em Manaus

O senador Omar Aziz participou, na noite desta quinta-feira (7), ao lado do ex-superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, do lançamento oficial do programa “Emprego Garantido”, promovido pelo CENTEC e pelo ITEAM, no Teatro da Uninorte Centro, em Manaus. O evento reuniu centenas de alunos, professores e familiares durante a cerimônia de formatura de cursos técnicos e profissionalizantes voltados à geração de emprego e qualificação de mão de obra para o mercado amazonense.

Omar ministrou a palestra com o tema “Oportunidades de emprego no Amazonas com foco na Zona Franca de Manaus”, destacando a importância da qualificação profissional diante do crescimento industrial e das novas demandas da Indústria 4.0.

Receberam certificação alunos dos cursos de Administração, Eletrotécnica, Refrigeração, Logística, Qualidade, Segurança do Trabalho, Informática, Corretor de Imóveis, Enfermagem, Radiologia, Gastronomia e Estética.

Durante sua participação, Omar ressaltou que a Zona Franca de Manaus continua sendo uma das maiores ferramentas de geração de emprego e desenvolvimento econômico da região Norte, principalmente após a aprovação da reforma tributária no Congresso Nacional.

O senador também destacou a necessidade de investir na formação técnica e tecnológica da juventude amazonense para ampliar oportunidades no mercado de trabalho e fortalecer a economia do estado.