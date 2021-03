Base Arpão encerra festa clandestina com mais de 150 pessoas em Coari

No município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), 150 pessoas foram detidas e 13 adolescentes apreendidos, na tarde de domingo (28/02), durante flagrante da “Operação Pela Vida” em uma festa clandestina que ocorria em uma casa de eventos da cidade. Além das prisões, 42 motocicletas e um carro de som foram apreendidos na ação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Equipes policiais da Base Fluvial Arpão e do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) fizeram a fiscalização, por volta das 17h. A “Operação Pela Vida” aumenta as ações de policiamento ostensivo no estado durante o período de restrição de circulação em virtude da pandemia de Covid-19.

A festa foi encerrada por descumprir o decreto governamental de prevenção do novo coronavírus. Segundo números da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Coari contabiliza 8.985 casos confirmados e 175 óbitos pela doença até este domingo (28/02).

Durante a revista policial no local, 205 caixas de cervejas, instrumentos musicais e quatro porções de entorpecentes foram encontrados com as pessoas. Também houve a apreensão de R$ 1,2 mil em espécie. As pessoas detidas foram conduzidas em um ônibus até a Delegacia da Polícia Civil de Coari, onde os procedimentos foram feitos. Eles vão responder Termo Circunstanciado de Ocorrência pelo crime de desobediência.

Com informações da SSP/AM Foto: Divulgação