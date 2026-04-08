Cão policial encontra cocaína escondida dentro de cadeiras de madeira em Tabatinga

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu 13 quilos de pasta-base de cocaína na noite de segunda-feira (6), durante operação na Base Fluvial Arpão 2.
A droga estava escondida dentro de cadeiras de madeira transportadas em uma embarcação que saiu de Tabatinga, no interior do estado.
A abordagem ocorreu por volta das 23h, durante a operação Protetor das Fronteiras/Fronteira Mais Segura, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).
Durante a fiscalização em um ferry boat, o cão policial Sheriff indicou a presença de entorpecentes nas cadeiras transportadas.
Droga estava escondida na estrutura das cadeiras
Ao inspecionar os objetos, os policiais encontraram a droga dentro da estrutura de madeira. O material estava acondicionado em perfis de alumínio.
No total, foram apreendidas 54 barras de pasta-base de cocaína.
Prejuízo ao crime chega a R$ 650 mil
Após análise do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), foi confirmado que a substância era pasta-base de cocaína. O material pesou 13 quilos.
Segundo a polícia, o prejuízo ao crime organizado é estimado em R$ 650 mil.
Investigações continuam
Toda a droga foi encaminhada à Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), que dará continuidade às investigações para identificar os responsáveis pelo transporte do entorpecente.