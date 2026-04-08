Exército apreende 5 kg de ouro ilegal na fronteira com a Colômbia

O Comando Militar da Amazônia (CMA) apreendeu mais de 5 kg de ouro provenientes de garimpo ilegal na faixa de fronteira entre Brasil e Colômbia. A ação ocorreu durante patrulhamento realizado por militares do Comando de Fronteira Japurá/17º Batalhão de Infantaria de Selva (C Fron Japurá/17º BIS), sob coordenação da 16ª Brigada de Infantaria de Selva, no contexto da Operação Curare.

Durante a operação, os militares identificaram o material oriundo de atividade de mineração ilegal. Em seguida, o ouro apreendido foi encaminhado aos órgãos competentes para as providências legais cabíveis.

A Operação Curare é conduzida pelo Exército Brasileiro na faixa de fronteira. O objetivo é combater, de forma preventiva e repressiva, ilícitos transfronteiriços e ambientais. Além disso, as ações integram o monitoramento contínuo da região amazônica, com foco na preservação dos recursos naturais e na manutenção da soberania nacional.

O Comando Militar da Amazônia mantém emprego contínuo de meios e pessoal em operações na área de atuação. Dessa forma, contribui para ampliar a presença do Estado em regiões estratégicas.

*Com informações da assessoria

Leia mais: