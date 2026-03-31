Colombiano ligado à liderança do CV comanda rebelião e 11 detentos tentam fugir de delegacia em Japurá

Um colombiano, identificado apenas como Camilo, teria comandado uma rebelião na delegacia de Japurá, no interior do Amazonas, na noite desta segunda-feira (30/03), quando 11 detentos tentaram fugir da unidade. Ele seria um dos líderes da facção Comando Vermelho (CV) no Estado.

De acordo com as informações de moradores, os detentos iniciaram um motim, danificaram uma das celas e abriram um buraco na parede, por onde tentaram escapar. A rebelião começou por volta das 22h de segunda-feira (30/03) e só foi controlada durante a madrugada desta terça-feira (31/03), com a atuação de policiais civis e militares do município.

Na ocasião, houve confronto entre os presos e os militares, mas até o momento, não há confirmação de feridos. Apesar da tentativa de fuga, todos os detentos foram contidos e permanecem sob custódia na delegacia.