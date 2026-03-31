Omar Aziz lidera bancada do Amazonas em ato histórico para recuperação do trecho do meio da BR-319

O senador Omar Aziz participou, em Brasília, do ato de assinatura para a licitação que vai contratar a empresa responsável pela recuperação do chamado “trecho do meio” da BR-319 — uma das obras mais aguardadas pela população do Amazonas.

A solenidade contou com a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho, do senador Eduardo Braga, além dos deputados federais Adail Filho, Pauderney Avelino, Sidney Leite e Saullo Vianna, do deputado estadual Rozenha e do presidente municipal do MDB, Jesus Alves.

“Realmente, é um momento histórico para todos nós. Agora, no dia 10, o edital vai para a rua, depois vem o processo de licitação e, se Deus quiser, no início de maio já teremos o trecho do meio sendo asfaltado. Essa é uma luta histórica nossa”, afirmou.

Omar também ressaltou os impactos diretos da obra para as comunidades ao longo da estrada. “A pavimentação da BR-319 tira o povo da lama no inverno e da poeira no verão. Quem já percorreu a rodovia sabe das dificuldades. Existem várias comunidades que dependem dessa estrada, e isso representa dignidade para essas pessoas”, completou.

Serão mais de 430 quilômetros de pavimentação, incluindo trechos estratégicos da rodovia. “Depois de três décadas de luta, estamos entrando em um ciclo de investimentos que vai nos tirar da lama e da poeira. Serão mais de dois bilhões de reais investidos nos próximos três anos”, completou Eduardo Braga.

Haverá também substituição de pontes de madeira por estruturas de concreto ao longo da BR-319, além da retirada gradual de balsas, o que deve garantir maior segurança e trafegabilidade na via.