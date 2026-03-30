Ao lado de Eduardo Braga e lideranças, Omar Aziz cumpre agenda no Alto Solimões com foco em educação, saúde e apoio aos municípios

O senador Omar Aziz participou, ao longo deste domingo (29), de uma ampla agenda no Alto Solimões, passando pelos municípios de Santo Antônio do Içá e Amaturá, ao lado do senador Eduardo Braga, dos deputados federais Saullo Vianna e Adail Filho, além da pré-candidata a deputada estadual Wanda Witoto.

A programação teve início ainda pela manhã, em Santo Antônio do Içá, onde a comitiva participou de reunião com lideranças e população em geral, além de entregas e inaugurações no município. Durante a agenda, Omar destacou o esforço das gestões locais diante das limitações de recursos.

“Eu e Eduardo viemos aqui para caminhar em todo o interior do Amazonas. O Cecéu, com pouco recurso, está fazendo um milagre, melhorando a qualidade de vida da cidade de Santo Antônio do Içá. Parabéns, Cecéu”, afirmou.

Ainda no município, o senador concedeu entrevista a uma rádio local e participou de reunião, reforçando o diálogo com representantes da região.

No período da tarde, a comitiva seguiu para Amaturá, onde participou das comemorações pelos 45 anos do município e da programação do festival cultural local. Entre as atividades, estiveram uma caminhada com a população, diálogo com produtores rurais e visita a ruas recuperadas.

Omar também acompanhou a inauguração de duas importantes estruturas de saúde: uma Unidade Básica de Saúde (UBS) Tipo II e uma UBS fluvial, voltada ao atendimento de comunidades ribeirinhas, ampliando o acesso aos serviços de saúde na região.

Durante a agenda, o senador ressaltou a importância dos investimentos em educação, especialmente voltados à população indígena. “É um orgulho muito grande ver o resultado do investimento na educação e, em especial, na educação de indígenas. Ver essas crianças dentro de uma escola de tempo integral. Quero parabenizar o prefeito, o secretário de Educação e toda a equipe. Essas crianças merecem todo o tratamento digno do Brasil. Não é só do Amazonas, é do Brasil”, declarou.