Com arma caseira: Adolescente é preso suspeito de praticar assaltos em Tefé

Policiais do 3º BPM/Tefé, prenderam na quarta-feira, dia 15, através de denúncia anônima, o adolescente I.I.B.P. de 15 anos.

Segundo informações repassadas pela PM, a denúncia anônima informou que ele estaria próximo a ponte do bairro N. Sra. de Fátima portando uma arma de fogo em via pública e exibindo para as pessoas próximas.

Os policiais militares fizeram deslocamento e quando chegaram próximo do local, o cidadão avistou a viatura, jogou um objeto próximo a um poste de luz e tentou se evadir. Os policiais fizeram a abordagem do cidadão sendo feita uma revista pessoal no suposto infrator e nas proximidades, então foi encontrado no local onde o cidadão havia jogado o objeto, uma arma de fogo tipo caseira.

Foi perguntado do acusado de quem era a arma de fogo, e o mesmo confirmou ser dele.

O menor foi apreendido e conduzido para a 5°DIP para os procedimentos Cabíveis.

Foto: Divulgação/PM