Criança de 12 anos foge de casa para denunciar estupros cometidos pelo bisavô em Beruri

Uma criança de 12 anos fugiu de casa para denunciar que era estuprada desde os 10 anos pelo bisavô, um idoso de 76 anos. Ele foi preso, nesta quarta-feira (14/01), no município de Beruri, no interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Jailton Santos, as investigações começaram quando a vítima deixou a residência em busca de socorro e foi localizada posteriormente pelo Conselho Tutelar do município, com apoio de familiares. A adolescente relatou que a fuga teve como objetivo denunciar os abusos sofridos desde os 10 anos.

“A vítima foi ouvida em escuta especializada e relatou a prática de conjunção carnal e outros atos libidinosos. Ela foi submetida a exame de corpo de delito, que atestou a materialidade do crime, e também foram constatados sinais de automutilação em seu pulso”, relatou o delegado.

Segundo o delegado, diante da gravidade dos fatos, foi solicitada a prisão preventiva do autor, que foi deferida pela Justiça.

“Ao tomar conhecimento da denúncia, o homem fugiu da cidade e se escondeu em uma residência na zona rural. Ele foi localizado após diligências ininterruptas realizadas pelas equipes policiais”, disse o delegado.

O homem responderá por estupro de vulnerável. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.