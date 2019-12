Dupla é presa com drogas e quelônios dentro de embarcação no porto de Tefé

Uma dupla, identificada como Edivando Arruda de Queiroz e Aldo Alves da Silva Filho foram presos na tarde desta sexta-feira (27) com 20 tabletes de drogas e quelônios no barco A Nunes, no Porto de Tefé.

Conforme a polícia, a apreensão ocorreu por volta das 16h durante a operação Embarque Seguro. Os policiais militares encontraram drogas e quelônios no interior da embarcação nas proximidades da sala de máquinas.

A droga estava no interior de uma caixa de de isopor, dentro de uma mochila preta e um saco preto totalizando 18 tabletes de skunk com aproximadamente 21kg e dois tabletes de suposta pasta base de cocaína com peso de aproximadamente 5kg.

Ainda na busca encontraram também no porão próximo às drogas três quelônios. Segundo informações um outro cidadão envolvido conhecido por “Toinho”, que faz parte da tripulação, teria escondido os entorpecentes mas não estava no local no momento da abordagem.

Edivando, responsável pela embarcação, e Aldo, responsável pelo porão do barco, foram conduzidos e apresentados no 5° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para esclarecimentos e procedimentos cabíveis.

Com informações do 3º BPM/Tefé