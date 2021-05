Em Jutaí, PC-AM prende homem por abuso sexual de criança de 13 anos

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da 56ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Jutaí (distante 751 quilômetros da capital), cumpriu, na manhã da segunda-feira (26/04), por volta das 7h, mandado de prisão preventiva em nome de um homem de 52 anos, pelo crime de estupro de vulnerável, que teve como vítima uma criança de 13 anos.

De acordo com o investigador de polícia Diego Araújo, gestor da unidade policial, a vítima vinha sofrendo abusos desde os 6 anos de idade, e não contava aos familiares pelo fato de ser ameaçada pelo autor. Em determinado momento, a criança relatou o fato à tia que, imediatamente, se deslocou à delegacia e registrou o Boletim de Ocorrência (BO).

“Após tomarmos conhecimento do crime, iniciamos as investigações e constatamos a veracidade do ato criminoso. Foi solicitado à Justiça pelo mandado de prisão preventiva em nome dele, e a ordem judicial foi expedida no dia 20 de abril deste ano, pelo juiz Daniel do Nascimento Manussakis, da Vara Única da Comarca de Jutaí”, detalhou o gestor.

Procedimentos

O indivíduo irá responder por estupro de vulnerável. Após os procedimentos cabíveis, ele permanecerá na carceragem da 56ª DIP, à disposição da Justiça.