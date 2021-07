Ex- militar é preso após roubar fuzil do QG do Exército em Tefé

Um homem identificado como Daniel Régis, foi preso no final da tarde de sábado (17) após entrar no quartel da 16 Brigada, e furtar um fuzil de militar da guarnição de serviço.

Segundo nota divulgada pela Assessoria de Comunicação da Brigada, o homem é ex- militar e para adentrar no QG, utilizou peças de fardamento do Exército. Ainda segundo a nota, após evadir-se do local, o ex-militar efetuou disparos próximo a sua residência, não resultando em vítimas.

Militares do Exército e da Polícia Militar realizaram buscas e localizaram Daniel Régis, recuperando o armamento. Régis está sob custódia da Polícia Civil, à disposição da Justiça. Um Inquérito Policial Militar também foi instaurado para apurar o fato.

Foto: Divulgação