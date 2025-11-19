Homem descumpre medida e agride mulher com soco nas costas em Manacapuru

Um homem, 45, foi preso nesta terça-feira (18), por descumprimento de medida protetiva, ameaça e injúria praticados contra a ex-companheira, de 40 anos. A prisão ocorreu no bairro Aparecida, no município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus).

De acordo com a delegada Joyce Coelho, a vítima informou ter mantido um relacionamento de 20 anos com o autor, com quem teve quatro filhos. Ela relatou que sofria constantes agressões psicológicas, ofensivas verbais e humilhações, muitas vezes na presença das crianças.

“Em 2024, ela expulsou o autor da residência onde moravam, por medo das agressões. Mesmo assim, o homem continuou indo ao local, invadia a privacidade da vítima, acessava seu aparelho celular sem permissão, copiava conversas, divulgava mensagens, fazia ofensas e chegou a ficar com o celular dela”, disse a delegada.

Segundo Joyce, após esses episódios, a vítima solicitou medida protetiva contra o indivíduo. No entanto, ele descumpriu a ordem judicial em duas ocasiões.

Na primeira, invadiu a residência, tentou obrigá-la a desbloquear o celular, ameaçou quebrar o aparelho, a seguiu até próximo da delegacia e, ao retornar, a agrediu com um soco nas costas.

“Em um segundo momento, o autor tomou o celular da vítima, a agrediu, a ameaçou e novamente entrou na casa dela sem permissão. A mulher afirmou sentir-se em risco, pois o homem não aceita o término e continua a persegui-la de forma insistente e violenta”, explicou a autoridade policial.

O indivíduo responderá por descumprimento de medida protetiva, ameaça e injúria. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: D24am