Homem é condenado a mais de 26 anos por matar ex-companheira na frente dos filhos em Jutaí

A Justiça do Amazonas condenou a 26 anos e 8 meses de prisão um homem acusado de matar a ex-companheira a facadas na noite de Natal de 2022, no município de Jutaí (a 632 quilômetros de Manaus).

O julgamento ocorreu nesta terça-feira (24), no Tribunal do Júri da 1ª Vara de Tefé, após a transferência do processo por questões de segurança. O crime gerou forte comoção popular na cidade onde aconteceu, incluindo tentativa de linchamento do acusado no momento da prisão.

De acordo com os autos, o homem atacou a vítima com golpes de faca dentro da residência, na presença dos filhos do casal e de um sobrinho, todos menores de idade.

Durante o julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras apresentadas pelo Ministério Público, incluindo motivo fútil, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e o fato de o crime ter ocorrido no contexto de violência doméstica, caracterizando feminicídio.

O réu permaneceu em silêncio durante a sessão, mas já havia confessado o crime anteriormente, conforme o processo.

Com a condenação, a Justiça determinou o cumprimento imediato da pena e negou ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Ainda cabe recurso da decisão.

O caso integrou a pauta do programa “Júri Eficiente”, iniciativa do Tribunal de Justiça do Amazonas que busca acelerar o julgamento de crimes contra a vida.

Fonte: TJAM