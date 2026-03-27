Operação Força Total prende trio com arma caseira, drogas e munição em Tefé

Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de três homens por envolvimento com tráfico de drogas e porte ilegal de armas na noite desta quinta-feira (26), no município de Tefé. A ocorrência foi registrada por volta das 21h, na Rua 15 de Junho, no bairro Juruá, durante a 25ª edição da Operação Força Total.

De acordo com o relatório do 3º BPM – Batalhão Solimões, as equipes chegaram ao local após denúncia feita por um usuário de drogas, que indicou a comercialização de entorpecentes no chamado “Beco da Boneca”. As guarnições montaram um cerco estratégico, com parte da equipe atuando pelo rio e outra pela via terrestre, conseguindo interceptar três suspeitos que não tiveram chance de fuga.

Durante a abordagem, foram encontrados com os acusados uma arma de fogo caseira calibre 20, dois cartuchos do mesmo calibre, uma faca, duas porções de suposta pasta base de cocaína, além de balanças de precisão digital e a quantia de R$ 104 em dinheiro.

Os suspeitos — três homens com idades entre 21 e 30 anos — receberam voz de prisão no local e foram encaminhados ao 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde permanecem à disposição da Justiça. A ocorrência foi registrada como porte ilegal de arma de fogo, posse irregular de munição, posse de drogas e porte ilegal de arma branca.

A ação reforça o combate às práticas criminosas na região, com foco na repressão ao tráfico de drogas e na retirada de armas ilegais de circulação.