Plínio Valério anuncia Kelly Barbosa como suplente em chapa ao Senado durante agenda em Tefé

Durante agenda oficial na zona rural de Tefé, o senador Plínio Valério (PSDB) confirmou um novo passo em sua articulação política visando a disputa ao Senado Federal. O anúncio foi feito durante a inauguração de uma escola municipal, ocasião em que o parlamentar revelou que a primeira-dama Kelly Barbosa aceitou o convite para integrar sua chapa como primeira suplente.

Ao comentar a escolha, o senador destacou a confiança construída ao longo dos anos e o papel social desempenhado por Kelly junto às comunidades do município. Para ele, a indicação fortalece o grupo político e valoriza lideranças que conhecem de perto a realidade do interior.

A composição também é considerada estratégica por ampliar a presença política no Médio Solimões, região importante no cenário eleitoral do Amazonas. Além disso, reforça o alinhamento com pautas sociais e o compromisso com ações voltadas às comunidades mais distantes dos grandes centros.

Com a definição, Plínio Valério avança na consolidação de apoios no interior do estado, considerado peça-chave para o resultado das eleições, ao mesmo tempo em que busca fortalecer uma atuação cada vez mais próxima da população.