Homem é detido por furto de motocicleta em Tefé

Um homem identificado pelas iniciais J. L. C. de 27 anos, foi detido pela Polícia Militar, na sexta-feira, 11, no centro de Tefé /Am.

Segundo o histórico policial, o proprietário informou a PM sobre o sumiço do veículo, e uma divulgação da foto da motocicleta foi realizada nas redes sociais. Uma denúncia anônima informou os policiais sobre o local onde o veículo estaria guardado.

Segundo o denunciante, que viu o anúncio em um grupo de mensagens, a motocicleta se encontrava em uma residência, mais precisamente dentro de um local tipo uma garagem improvisada situada à Rua Monteiro de Souza.

Os policiais se deslocaram até o local e contataram a veracidade da denúncia. Na frente da residência estava o proprietário, que conforme denunciante foi quem chegou na motocicleta e guardou na garagem.

Após ser confrontado pelos policiais, o homem confirmou que estava em posse da motocicleta e assim sendo recebeu voz de prisão. Ato contínuo, foi conduzido e apresentado na 5ª Delegacia Interativa de Polícia de Tefé para os procedimentos cabíveis.

*com informações do 3º BPM/Tefé – Foto: Divulgação