Homem é preso após agredir esposa na frente do filho de 11 anos

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) na noite de segunda-feira (12/01), após agredir a própria esposa no bairro Colônia Terra Nova, na zona Norte de Manaus. A violência aconteceu na presença do filho do casal, uma criança de 11 anos, que presenciou o momento em que a mãe foi atacada e, em seguida, expulsa de casa pelo agressor.

De acordo com a ocorrência, uma equipe da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizava patrulhamento de rotina na área do bairro Novo Israel quando recebeu acionamento do Centro de Comunicações Operacionais para verificar a denúncia na Travessa Macuxi.

Ao chegarem ao local, por volta das 21h, os policiais encontraram a vítima e o filho em via pública. A mulher relatou que, após as agressões, o suspeito se trancou dentro da residência.

Durante a tentativa de abordagem, o homem ainda tentou fugir e resistiu à prisão, mas foi contido pelos policiais militares. Ele foi conduzido à Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), onde foram realizados os procedimentos legais.