Homem é preso com revólver nas proximidades de ponte em Tefé

Nesta quinta-feira, 13, por volta das 09h, Policiais Militares do 3° BPM/Tefé, que realizam policiamento em motocicletas, estavam patrulhando nas proximidades da Ponte do Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Tefé-AM, quando avistaram dois cidadãos em atitude suspeita, um deles estava visivelmente com um volume na cintura.

Os dois suspeitos quando avistaram a guarnição tentaram evadir-se do local e jogaram um objeto embaixo da ponte. Um deles ainda conseguiu fugir. No entanto, a guarnição conseguiu capturar um dos suspeitos sendo encontrado embaixo da ponte após busca minuciosa, um revólver calibre 32, Marca Taurus, nº 436528, com duas munições intactas.

O acusado identificado como J. O. S., de 24 anos recebeu voz de prisão. Moradores do local no momento da prisão o acusaram de praticar diversos crimes naquelas mediações. Diante dos fatos, o acusado foi conduzido ao 5° DIP, onde foi flagranteado pela autoridade policial.

Foto: Divulgação/PM