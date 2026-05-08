  • 10 maio, 2026
  • 16:41
Facebook Instagram Youtube Whatsapp
fiction
Facebook Instagram Youtube Whatsapp
Central de Atendimento
  • Polícia

Mais de 50 devedores de pensão alimentícia são presos no Amazonas

Compartilhe:

Uma operação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu 57 pessoas por falta de pagamento de pensão alimentícia entre os dias 4 e 7 de maio em Manaus, Itacoatiara e Manaquiri. A maior parte das prisões aconteceu na capital, onde 55 mandados judiciais foram cumpridos.

Batizada de “Segurança Presente”, a operação foi coordenada pela Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), com apoio dos Departamentos de Polícia Metropolitana (DPM), do Interior (DPI) e da Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas.

Segundo a polícia, os presos tinham mandados em aberto relacionados ao não pagamento de pensão alimentícia.

Deixe seu Comentário

Leia Também...