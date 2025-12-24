Operação Aurora prende suspeito e mira exploração sexual no interior do AM

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), deflagrou, na manhã desta quarta-feira (24), a primeira fase da Operação Aurora. A ação tem como foco o combate a uma organização criminosa envolvida na exploração sexual de adolescentes no interior do estado.

Além disso, o Gaeco conta com o apoio do Centro de Apoio Operacional de Inteligência e Combate ao Crime Organizado (Caocrimo) e da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Investigação

Segundo as apurações, o grupo atuava de forma estruturada. Ele aliciava e explorava adolescentes em estabelecimentos flutuantes próximos a áreas de garimpo ilegal. Esses locais ficam na calha do Rio Madeira, no sul do Amazonas.

Nesta etapa da operação, a Justiça expediu um mandado de prisão temporária. Além disso, as equipes cumpriram outras medidas cautelares para preservar provas e proteger as vítimas.

De acordo com o promotor de Justiça Leonardo Tupinambá do Valle, chefe do Gaeco, o procedimento segue sob segredo de justiça. Por isso, ele informou que não divulgará novos detalhes neste momento.

Ainda segundo o promotor, a Operação Aurora reforça o compromisso do Ministério Público. A iniciativa busca garantir a proteção integral de crianças e adolescentes. Além disso, a ação enfrenta de forma direta o crime organizado em áreas sensíveis do território amazonense.