Polícia apreende R$ 1,7 milhão do CV que seria sacado de agência em Manacapuru

A Polícia Civil apreendeu R$ 1,7 milhão em espécie e desarticulou um esquema de lavagem de dinheiro da facção criminosa Comando Vermelho no Amazonas. A apreensão ocorreu nesta terça-feira (23) no município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus).

A ação foi de agentes da DCOC-LD (Delegacia de Combate a Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro) do Rio de Janeiro em parceria com policiais do Amazonas. Os criminosos pretendiam sacar o valor em uma agência bancária, mas a polícia foi avisada e impediu o saque. O dinheiro, segundo a polícia, seria utilizado para financiar a logística da organização criminosa no estado.

De acordo com a Polícia Civil, o esquema envolvia empresas de fachada usadas para ocultar a origem de recursos provenientes do narcotráfico. O grupo realizava transferências fracionadas para contas de terceiros, conhecidos como “laranjas”, com o objetivo de dificultar o rastreamento dos valores.

As investigações foram realizadas após o monitoramento de movimentações financeiras consideradas atípicas, que apontavam a presença de ramificações da facção no Amazonas. Com base nessas informações, os policiais interceptaram o saque e efetuaram a apreensão do montante.

As investigações continuam para identificar outros integrantes do esquema e apurar a extensão da atuação do grupo criminoso no estado. Até o momento, a Polícia Civil não divulgou informações sobre prisões relacionadas à operação.

Fonte: Amazonas Atual