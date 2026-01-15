Polícia Militar desarticula ponto de tráfico e prende dois suspeitos na Vila Buriti, em Tefé

Nesta quinta-feira (15), uma ação do Comando de Policiamento do Interior, por meio do 3° BPM de Tefé – Batalhão Solimões, resultou na prisão de dois suspeitos por tráfico e associação para o tráfico de drogas na Vila Buriti.

De acordo com a polícia que realizava o patrulhamento no bairro São Raimundo abordou um homem identificado como R. F. L., de 25 anos. O suspeito demonstrou nervosismo ao avistar a viatura e, durante a revista pessoal, os policiais encontraram uma porção de substância entorpecente, supostamente skank.

Quando o homem foi questionando informou que havia adquirido a droga pelo valor de R$ 20 em uma residência localizada na Vila Buriti, apontando como vendedor um homem identificado como C. E. M., de 30 anos. A equipe policial se deslocou até o endereço indicado, onde foi recebida por um homem M. E. A. P., de 44 anos. No local, os policiais relataram a denúncia de comercialização de drogas e perceberam um forte odor característico de entorpecente vindo do interior da residência.

Durante a busca domiciliar, foram encontradas inicialmente oito porções de substância entorpecente, supostamente pasta base de cocaína. Em seguida, os policiais localizaram um tablete prensado de substância semelhante a skank, um pote com resquícios da droga, dinheiro em espécie, além de materiais utilizados para o embalo do entorpecente. A mulher afirmou que o material pertencia a R. F. L., enquanto ele alegou que os entorpecentes seriam de C. E. M., esposo de M. E. A. P., que não estava no local e não foi localizado.

Ao todo, foram apreendidos R$ 430 em espécie, um celular da marca Motorola de cor azul, uma bolsa preta com documentos, um tablete de skank pesando aproximadamente 718 gramas, uma porção da mesma substância com cerca de 12 gramas, oito porções de pasta base de cocaína, material plástico para embalo e uma panela com forte odor e resquícios de droga.

O grupo foi conduzidos ao 5° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram apresentados, e o caso segue à disposição da Justiça.