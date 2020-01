Polícia Militar detém suspeito com drogas e espingarda em Tefé

Policiais militares do 3º Batalhão da Polícia Militar (BPM) detiveram, na tarde desta terça-feira (07/01), um homem de 35 anos, de inicias J.P.N., suspeito de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no município de Tefé. Com ele os policiais apreenderam 11 pedras de supostamente pasta base de cocaína, uma espingarda calibre 16, um cartucho calibre 16, um terçado e a quantia de R$ 2.698,00 em espécie.

Os policiais que atenderam à ocorrência disseram que, por volta das 17h20, durante a Operação Embarque Seguro, avistaram um homem carregando uma mala em atitude suspeita. No momento, não havia nenhuma embarcação chegando no porto, o que chamou a atenção dos policiais. Foi feito o acompanhamento e, durante abordagem, os policiais encontraram no bolso do suspeito uma pedra de supostamente entorpecente.

Durante as buscas na mala e em uma mochila, os policiais encontraram o restante do material que fora apreendido. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido ao 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP) do município para os procedimentos legais.

Foto: Divulgação/PMAM