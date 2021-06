SSP-AM deflagra operação ‘Mão de Ferro’ e cumpre mandados de prisão em Manaus

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) deflagrou, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (11/06), a fase de cumprimento de mandados judiciais de prisão da operação “Mão de Ferro”. Com investigações da Polícia Civil e apoio operacional da Polícia Militar, estão sendo cumpridos mandados de prisão em seis bairros de Manaus.

Coordenada pelo secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, a operação policial está nas ruas de bairros da zona oeste e sul da capital amazonense. O trabalho envolve a recaptura de foragidos e a prisão de autores dos crimes de tráfico de drogas, homicídio, estupro e roubo.

A ação policial inaugurou a fase de cumprimento de mandados judiciais da operação “Mão de Ferro”, que iniciou ontem (10/06) sua fase ostensiva, com barreiras policiais e incursões em regiões denunciadas por tráfico de entorpecentes. A operação segue determinação do governador Wilson Lima para uma resposta incisiva aos ataques criminosos registrados no estado depois que um traficante de uma facção criminosa morreu em confronto com a Polícia Militar, no último final de semana.

Estão engajados cerca de 200 policiais militares e policiais civis. São dez equipes policiais nas ruas, neste momento, coordenadas pela Delegacia de Capturas e Polinter (Polinter). Além do secretário de segurança, o delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Tarson Yuri Soares, também está acompanhando as equipes policiais.

Foto: Tabajara Moreno/SSP-AM e Divulgação/SSP-AM