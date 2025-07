Suspeito de sumiço de mãe e filhos foge de presídio em Tefé (AM)

A Polícia Civil do Amazonas divulgou na terça-feira (15) a foto de Alexsandro da Silva, conhecido como “Branco”, de 36 anos, que fugiu do presídio de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus). Ele é o principal suspeito do desaparecimento de Ana Paula da Costa Barbosa, 28, e dos filhos dela, Kauã Miguel Barbosa de Sousa, 10 anos, e Maria Ísis Barbosa de Sousa, 7, vistos pela última vez em abril de 2024.

Conforme o delegado Marcelo Lopes, responsável pela investigação em Alvarães (a 531 quilômetros de Manaus), a mãe das crianças havia se mudado do município para Tefé após começar o relacionamento com Alexsandro.

A partir da denúncia, iniciamos diligências e Alexsandro passou a ser considerado o principal suspeito. As investigações indicam que a última vez que um familiar teve contato com Ana Paula foi no dia 23 de abril de 2024. Desde então, todas as tentativas de comunicação resultaram em mensagens de texto de origem suspeita, com conteúdo incoerente, sugerindo que terceiros poderiam estar utilizando os meios de comunicação da vítima”, explicou Marcelo Lopes.

A polícia tomou conhecimento do caso após o pai das crianças denunciar o desaparecimento dos filhos em fevereiro deste ano. Alexsandro, que possui antecedentes por estupro de vulnerável, violência doméstica e apropriação indébita, havia sido preso em 23 de maio, mas escapou da unidade prisional.

A família alega que houve facilitação para a fuga. A reportagem solicitou à Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) informações sobre quando e como ocorreu a fuga, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Denúncias

Informações sobre o paradeiro de Alexsandro da Silva podem ser repassadas ao telefone (97) 98417 7265, da delegacia de Alvarães, ou ao 181, da SSP AM. “A identidade do denunciante será preservada”, afirmou o delegado.

*Com informações da assessoria