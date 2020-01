Tefé: Homem é morto com golpe de arma branca, após se recusar a dar dinheiro

No domingo, 11, um homem identificado como Josimar, de 37 anos, foi morto com uma facada no peito, na Rua Emaús, Bairro Jeruzalém, em Tefé/Am.

A polícia investiga o caso, porém populares informaram que ele teria sido assassinado por um homem ainda não identificado, que teria lhe pedido dinheiro, no momento em que a vítima teria ido comprar um espetinho de carne, nas proximidades do Bar Renascer. Josimar teria dito que não tinha dinheiro, e o agressor o golpeou com uma facada fatal no peito, levando-o a óbito no local.

Foto: Reprodução/Internet